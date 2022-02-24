Бельгийцы создали самый быстрый 8-битный процессор — такой же был у терминатора

24 февраля 2022, 13:45

В сентябре прошлого года компания PragmatIC Semiconductor сообщила о перезапуске на гибкой подложке легендарного 8-битного процессора MOS 6502.

В основном этот процессор из 70-х известен по использованию в компьютерах Apple I и II, хотя он также применялся в Commodore PET и советских ПК «Агат». В новом облике на новой технологической основе MOS 6502 станет основой автономной электроники с подключением к интернету и не только.

В своё время в виде шутки сценаристы наделили «мозгом» на MOS 6502 киборга T-800 из кинофильма «Терминатор» и робота Бендера из мультсериала «Футурама». Если предложение разработчиков выпускать 8-битный процессор на гибкой основе станет широко востребованным, а к этому есть предпосылки — MOS 6502 до сих пор выпускается миллионными тиражами каждый год, когда-нибудь действительно появятся роботы со встроенными чипами MOS 6502. С простейшими задачами они способны справиться без труда.



На этой неделе партнёры по разработке в лице бельгийского центра Imec, бельгийской лаборатории KU Leuven и компании PragmatIC Semiconductor подготовили для демонстрации на конференции Solid-State Circuits Conference 2022 оптимизированный и «самый быстрый» 8-битный гибкий процессор MOS 6502 для приложений с низким энергопотреблением. Процессор выполнен по 0,8-мкм металлооксидной гибкой технологии и способен выполнять сложный ассемблерный код в режиме реального времени. В частности, на SSCC 2022 покажут запуск сложного ассемблерного кода популярной игры «змейка».



По утверждению разработчиков, гибкие плёночные основы давно пришли в электронику в виде RFID-меток, подложек дисплеев и других решений. Для прорыва недоставало простого и производительного микропроцессора. Теперь такое решение есть, что подстегнёт появление интересных решений из мира IoT. Кстати, оригинальный процессор MOS 6502 выпускался по нормам 6 мкм, что на порядок больше, чем сейчас на гибкой основе.

За основу производства в Imec взяли технологию тонкоплёночного производства с использованием IGZO-соединения: оксидов индия, галлия и цинка. Максимальная рабочая частота процессора достигает 71,4 кГц при потреблении 134,9 мВт. На частоте 10 кГц потребление снижается до 11,6 мВт. Плотность транзисторов при этом достигает 16 тыс. на площади 24,9 мм2. Особенности металлооксидной технологии производства, при которой все транзисторы только n-типа (не так, как для классической КМОП, где есть и n- и p-транзисторы), заставили разработчиков создать уникальный поток проектирования со своими библиотеками, что может найти в будущем широкое применение для выпуска гибкой электроники.

(С) 3dnews.