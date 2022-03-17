Завершился конкурс художников ViewSonic Concept Artist RPG 8.0

17 марта 2022, 12:15

Компания ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, впервые выступила в качестве партнёра конкурса художников Concept Artist RPG (CARPG), который прошёл в восьмой раз.

Творческое соревнование традиционно объединяет концепт-художников стран СНГ. В этом году CARPG собрал максимальное количество участников за всю историю своего проведения. Своё участие зарегистрировали более 2 тыс. создателей цифрового контента.Участникам предстояло создать 15 концептов, объединённых заглавной темой «Культ Царицы Суккубов» и единой авторской стилистикой. В лонглист финалистов попали 40 работ. Комитет жюри, в который вошли профессионалы индустрии цифровой графики, выделил 4 работы-победителя.Каждый из призёров стал обладателем графического планшета ViewSonic ViewBoard ID1330 – портативного PnP-устройства для работы с графическими редакторами, программами монтажа, ретуши и рисования, а также применения в образовании.«Цифровой контент всё прочнее входит в нашу жизнь, а его ценность заметно возрастает на фоне запросов потребителей такого контента. Авторы и создатели контента в диджитал-среде стараются совершенствовать своё творчество, находясь в постоянном творческом поиске. Наша задача – помочь им в этом технологически и инфраструктурно», — говорит Мария Соловьева, директор по маркетингу представительства ViewSonic в России и странах СНГ.«В этот раз в конкурсе приняли участие более 2000 человек, 334 из которых дошли до финишной прямой. Сильнейшие из финалистов ничем не уступают по уровню мировым художникам. Особенно радует то, что и количество, и качество работ с каждым годом только растёт», — комментирует Иван Смирнов, концепт-художник, арт-директор, основатель Smirnov School и конкурса CARPG, член жюри конкурса CARPG.Благодаря конкурсу художников CARPG множество художников из стран СНГ смогли попробовать свои силы в решении реальных задач, стоящих перед концепт-художниками компьютерных и мобильных игр, отработать новые творческие навыки и поэкспериментировать со стилем, формируя собственное портфолио в рамках конкурса.