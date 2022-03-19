19 марта 2022, 10:45

ВСУ отбросили российских оккупантов на 70 километров от Киева на правом берегу

ВСУ отбросили российских оккупантов на 70 километров от Киева на правом берегу Днепра.



"Мы полностью сорвали планы врага… По правому берегу реки враг остановлен почти на 70 километрах…. По левому берегу у нас есть небольшое продвижение, но сейчас мы его ликвидировали… На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское, враг вообще отказался от активных наступательных действий", – рассказал бригадный генерал Александр Грузевич



По его словам, сейчас оккупанты поменяли тактику и цинично расстреливают инфраструктуру.

