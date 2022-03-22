DIGMA начала продажи новых моделей электронных книг — К1, K2 и M2

22 марта 2022, 13:45

Линейка букридеров бренда DIGMA нашла своё продолжение. Производитель остаётся верен традиции и вновь делает ставку на простоту и удобство.

Новинки обладают дисплеями E-Ink HD и E-Ink HD Pearl. Для данных технологий характерны высокая контрастность (16 градаций серого) и приятное восприятие изображения. Кроме того, это делает их более безопасными для глаз. K2 и M2 имеют подсветку, с которой чтение будет возможным и комфортным даже в плохо освещённых местах. Диагональ экрана составляет привычные для подобных девайсов шесть дюймов. Разрешение 1 024 x 758.

Предусмотрена не только возможность просмотра текста, но и изображений (jpg, bmp, png и gif).Все модели поддерживают наиболее популярные форматы книг: pdf, epub, txt, html, fb2, rtf, mobi, chm, pdb и doc. Обновление прошивки позволяет добавить возможность чтения новых форматов файлов. Объём встроенной памяти (4 Гб) может быть расширен ещё на 32 Гб. Для этого устанавливается карта памяти типа Micro SDHC.Зарядка Li-Pol аккумулятора на 1 500 мА/ч производится с помощью массово распространённого кабеля microUSB. Однако требоваться она будет нечасто. В зависимости от активности чтения, заряда батареи может хватить вплоть до одной недели без питания.Одними из важнейших преимуществ моделей являются их скромные размеры (116 х 164 х 9,8 мм) и очень небольшая масса (всего 150 граммов). Таким образом, при всех своих возможностях устройства по габаритам схожи с простыми ежедневниками.Также не стоит упускать из внимания крайне понятное интуитивное управление, которое подчёркивается не менее удобным программным интерфейсом. Дизайнерское решение ориентировано на максимальную эргономичность и функциональность. Пластиковый корпус выполнен в тёмно-сером цвете.В качестве бонуса модель М2 имеет обложку, защищающую экран от механических повреждений.В комплекте поставки: электронная книга, зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон на 12 месяцев с момента покупки.