DIGMA начала продажи новых моделей электронных книг — К1, K2 и M2

15 июня 2022, 12:15

Линейка букридеров бренда DIGMA нашла своё продолжение. Производитель остаётся верен традиции и вновь делает ставку на простоту и удобство.

Новинки обладают дисплеями E-Ink HD и E-Ink HD Pearl. Для данных технологий характерны высокая контрастность (16 градаций серого) и приятное восприятие изображения. Кроме того, это делает их более безопасными для глаз. K2 и M2 имеют подсветку, с которой чтение будет возможным и комфортным даже в плохо освещённых местах. Диагональ экрана составляет привычные для подобных девайсов шесть дюймов. Разрешение 1 024 x 758.

Предусмотрена не только возможность просмотра текста, но и изображений (jpg, bmp, png и gif).



Все модели поддерживают наиболее популярные форматы книг: pdf, epub, txt, html, fb2, rtf, mobi, chm, pdb и doc. Обновление прошивки позволяет добавить возможность чтения новых форматов файлов. Объём встроенной памяти (4 Гб) может быть расширен ещё на 32 Гб. Для этого устанавливается карта памяти типа Micro SDHC.



Зарядка Li-Pol аккумулятора на 1 500 мА/ч производится с помощью массово распространённого кабеля microUSB. Однако требоваться она будет нечасто. В зависимости от активности чтения, заряда батареи может хватить вплоть до одной недели без питания.



Одними из важнейших преимуществ моделей являются их скромные размеры (116 х 164 х 9,8 мм) и очень небольшая масса (всего 150 граммов). Таким образом, при всех своих возможностях устройства по габаритам схожи с простыми ежедневниками.



Также не стоит упускать из внимания крайне понятное интуитивное управление, которое подчёркивается не менее удобным программным интерфейсом. Дизайнерское решение ориентировано на максимальную эргономичность и функциональность. Пластиковый корпус выполнен в тёмно-сером цвете.



В качестве бонуса модель М2 имеет обложку, защищающую экран от механических повреждений.



В комплекте поставки: электронная книга, зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон на 12 месяцев с момента покупки.