25 марта 2022, 18:04

Российские журналисты сообщают о пропаже Шойгу

Министр обороны РФ перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта. Хотя обычно он очень активен в СМИ.



Обсуждают, что он нездоров — проблемы с сердцем.

