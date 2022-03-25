Российские журналисты сообщают о пропаже Шойгу

Министр обороны РФ перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта. Хотя обычно он очень активен в СМИ.
Обсуждают, что он нездоров — проблемы с сердцем.
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