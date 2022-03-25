25 марта 2022, 19:08

Глава МИД Греции хочет сопровождать гуманитарный груз в Мариуполь

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о телефонном разговоре с коллегой из Греции Никосом Дендиасом, который вчера выразил желание лично сопровождать гуманитарный груз в Мариуполь.



«Согласились, что санкции против России должны в дальнейшем быть ужесточены. РФ должна заплатить цену за продолжающуюся войну против Украины», – написал Кулеба. – «Благодарен Никосу Дендиасу за его личные попытки обеспечить Мариуполь и его греческую общину гуманитарной помощью», – подчеркнул глава МИД.

