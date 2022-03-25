25 марта 2022, 20:09

НАТО готовит новые ПВО для Украины

НАТО будет наращивать объемы военной помощи Украине и передаст ей дополнительные системы вооружений, включая средства ПВО, — Байден

Также НАТО сделали несколько важных заявлений:
▪️альянс предоставит дополнительную военную помощь Украине в ответ на запрос Зеленского;
▪️НАТО предоставит Украине снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также средства киберзащиты;
▪️к июню НАТО выработает планы размещения дополнительных сил и средств в Европе;
▪️альянс потребовал от Белоруссии прекратить поддерживать военную операцию России;
▪️НАТО не будет разворачивать войска в Украине, но нарастит военное присутствие на восточном фланге на постоянной основе, а также усилит системы ПВО и ПРО.
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