25 марта 2022, 20:09

НАТО готовит новые ПВО для Украины

НАТО будет наращивать объемы военной помощи Украине и передаст ей дополнительные системы вооружений, включая средства ПВО, — Байден



Также НАТО сделали несколько важных заявлений:

▪️альянс предоставит дополнительную военную помощь Украине в ответ на запрос Зеленского;

▪️НАТО предоставит Украине снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также средства киберзащиты;

▪️к июню НАТО выработает планы размещения дополнительных сил и средств в Европе;

▪️альянс потребовал от Белоруссии прекратить поддерживать военную операцию России;

▪️НАТО не будет разворачивать войска в Украине, но нарастит военное присутствие на восточном фланге на постоянной основе, а также усилит системы ПВО и ПРО.

