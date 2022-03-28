28 марта 2022, 14:15

Джонсон: Путин должен проиграть - и он проиграет

Канцелярия Бориса Джонсона опубликовала текст выступления британского премьера на Генеральной ассамблее ООН 24 марта.
 
"Сегодня, спустя месяц после ничем не спровоцированного нападения Путина на Украину, международное сообщество посылает четкий сигнал: мы не ослабим нашего решительного осуждения этой жестокой бойни.

140 стран высказались в поддержку Украины и потребовали от Путина остановить нападение на ни в чем не повинных мирных жителей, в то время как липовая резолюция, предложенная вчера самой Россией, принята не была.
 
Сегодня мы должны продолжать действовать вместе, чтобы еще больше усилить изоляцию Путина в глобальном масштабе и удвоить силу удара по экономике, поддерживающей его режим".
 
Выступая в Брюсселе по итогам саммита НАТО и G7, Джонсон сделал еще одно похожее заявление:
 
"Украина не одинока. Мы стоим плечом к плечу с жителями Киева, Мариуполя, Львова и Донецка. И, как уже сказал президент Зеленский, победа - за украинским народом, а Путин должен проиграть. И он проиграет".


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