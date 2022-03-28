Джонсон: Путин должен проиграть - и он проиграет

28 марта 2022, 14:15

Канцелярия Бориса Джонсона опубликовала текст выступления британского премьера на Генеральной ассамблее ООН 24 марта.



"Сегодня, спустя месяц после ничем не спровоцированного нападения Путина на Украину, международное сообщество посылает четкий сигнал: мы не ослабим нашего решительного осуждения этой жестокой бойни.

140 стран высказались в поддержку Украины и потребовали от Путина остановить нападение на ни в чем не повинных мирных жителей, в то время как липовая резолюция, предложенная вчера самой Россией, принята не была.



Сегодня мы должны продолжать действовать вместе, чтобы еще больше усилить изоляцию Путина в глобальном масштабе и удвоить силу удара по экономике, поддерживающей его режим".



Выступая в Брюсселе по итогам саммита НАТО и G7, Джонсон сделал еще одно похожее заявление:



"Украина не одинока. Мы стоим плечом к плечу с жителями Киева, Мариуполя, Львова и Донецка. И, как уже сказал президент Зеленский, победа - за украинским народом, а Путин должен проиграть. И он проиграет".