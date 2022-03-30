Грозит новая волна безработицы для россиян

30 марта 2022, 10:15

До конца 2022 года российская экономика может потерять 2 млн рабочих мест, а уровень безработицы вырастет с 4,4% до 6,5%, либо даже до 7,8%.

По мнению экспертов, российский рынок труда может ждать структурная перестройка — при сокращении числа рабочих мест в автопроме, металлургии и строительстве потребность в сотрудниках вырастет в легкой промышленности и в сфере IT-технологий.Сокращение числа рабочих мест произойдет в первую очередь в отраслях, более зависимых от импортных компонентов, а также потерявших из-за санкций рынки сбыта.Санкции только начинают действовать, дальше будет намного хуже, запасаться сахаром и туалетной бумагой бесполезно. К концу года кушать рашияне будут вату.