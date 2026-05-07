Xiaomi сманила к себе ведущих инженеров из BMW, Mercedes и Porsche

7 мая 2026, 13:45

Китайцы укомплектовали «команду мечты», чтобы устроить похороны мировому автопрому.

Теперь на них работают топовые специалисты, которые раньше создавали легендарные автомобили:

— Фабиан Шмольц-Обермайер — участвовал в разработке Porsche 992 GT3 RS;

— Жюльен Кёфф — бывший дизайнер интерьеров Mercedes-Benz;

— Якоб Лукош — работал в Gaggenau;

— Жан-Артур Мадлен — один из авторов концепта Mercedes-Benz Vision GT;

— Рудольф Диттрих — трудился над BMW M4 GT3;

— Лю Таоцин — занимался BMW 5 Series;

— Симон Шмитт — отвечал за силовые агрегаты BMW;

— Душан Сарац — участвовал в создании платформы Skoda Enyaq iV;

— Хуберт Хюгле — экс-специалист Mercedes-AMG;

— Кай Лангер — работал над BMW i8;

— Клаус-Дитер Гролль — разрабатывал BMW iX3.