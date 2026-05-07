Xiaomi сманила к себе ведущих инженеров из BMW, Mercedes и Porsche

Китайцы укомплектовали «команду мечты», чтобы устроить похороны мировому автопрому.
Теперь на них работают топовые специалисты, которые раньше создавали легендарные автомобили:
— Фабиан Шмольц-Обермайер — участвовал в разработке Porsche 992 GT3 RS;
— Жюльен Кёфф — бывший дизайнер интерьеров Mercedes-Benz;
— Якоб Лукош — работал в Gaggenau;
— Жан-Артур Мадлен — один из авторов концепта Mercedes-Benz Vision GT;
— Рудольф Диттрих — трудился над BMW M4 GT3;
— Лю Таоцин — занимался BMW 5 Series;
— Симон Шмитт — отвечал за силовые агрегаты BMW;
— Душан Сарац — участвовал в создании платформы Skoda Enyaq iV;
— Хуберт Хюгле — экс-специалист Mercedes-AMG;
— Кай Лангер — работал над BMW i8;
— Клаус-Дитер Гролль — разрабатывал BMW iX3.