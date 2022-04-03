Ніч проти 3 квітня у Києві пройшла спокійно

Працює інфраструктура, комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Надаються усі комунальні послуги.
Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть сьогодні Північний та Дарницький мости. Для громадського транспорту відкритий Південний міст.
У Києві працює Гуманітарний штаб, який накопичує резерви та забезпечує медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності одиноких і людей літнього віку, осіб з інвалідністю, матерів з маленькими дітьми.
З початку повномасштабного російського вторгнення містяни отримали понад 47 тисяч продуктових наборів та біля 42 тисяч гарячих обідів.
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