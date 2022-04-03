3 апреля 2022, 11:15

Ніч проти 3 квітня у Києві пройшла спокійно

Працює інфраструктура, комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Надаються усі комунальні послуги.



Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть сьогодні Північний та Дарницький мости. Для громадського транспорту відкритий Південний міст.



У Києві працює Гуманітарний штаб, який накопичує резерви та забезпечує медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності одиноких і людей літнього віку, осіб з інвалідністю, матерів з маленькими дітьми.



З початку повномасштабного російського вторгнення містяни отримали понад 47 тисяч продуктових наборів та біля 42 тисяч гарячих обідів.

