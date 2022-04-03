Беженцы начали возвращаться в Украину, хотя война еще не закончилась

3 апреля 2022, 12:45

В польских приграничных городах начался обратный поток людей в сторону украинской территории.

Последние данные пограничной службы Польши свидетельствуют, что в понедельник примерно 12 тысяч человек вернулись на украинскую территорию, а во вторник – 13 тысяч. За все время после российского вторжения в Украину уехали 370 тысяч человек.В Перемышле на железнодорожном вокзале образовались длинные очереди перед поездами, следующие в Львов, Киев и Одессу. Хотя сразу после начала войны они возвращались в Украину пустые. Причины возврата при этом могут быть очень разными. У некоторых беженцев кончились деньги, а другие не смогли найти доступное жилье за пределами специальных лагерей.