7 апреля 2022, 10:15

Харьков брать некем - Арестович

"Хватит слушать этот бархатный бред… Я офицер разведки. Я нахожусь в самом информированном месте страны. Я имею возможность заценить эту информацию. Я официально заявляю: брать Харьков нечем. Харьков сейчас намного лучше готов к обороне, чем когда его пытались захватить элитные подразделения рф.



Я могу сказать, что будет с Харьковом: Харьков до сих пор обтреливают. И Харьков будут обстреливать. Война будет развиваться у железнодорожных узлов (Купянск, Валуйки). Они оттуда спускаются на Изюм, чтобы наступать".

