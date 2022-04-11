11 апреля 2022, 10:45

Владимир Зеленский дал интервью турецкому ТВ

Рассказал о том, что российских военных удалось не пропустить в Киев, что оккупанты "отвели" свои войска, ведь не выдержали украинского отпора и рассчитывают драться за Донбасс, и о роли Турции в переговорном процессе.



"В Киев, в сам Киев, вы знаете, что мы их не пустили, сколько бы раз они не хотели и не совершали атак. Много было атак, контратак, бомбардировок. Но, тем не менее, сегодня Киев, Киевская область почти можно сказать, уволена", – рассказал Зеленский.

