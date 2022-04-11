США отказываются от G20, если там будет присутствовать РФ

11 апреля 2022, 11:15

США не будут участвовать во встречах "Большой двадцатки", в которых участвует РФ.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей."Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что ни в одном из финансовых институтов с россией не может быть дел как обычно. Он попросил исключить россию из G20, и я ясно дала понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут русские", - сказала министр.Следующий саммит G20 должен состояться в Индонезии в ноябре.