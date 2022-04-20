20 апреля 2022, 9:45

Starlink откроет представительство в Украине

Сегодня более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи, поддерживают работу критических объектов, больниц, а также возвращают к жизни освобожденные территории,- сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

