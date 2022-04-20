Starlink откроет представительство в Украине

Сегодня более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи, поддерживают работу критических объектов, больниц, а также возвращают к жизни освобожденные территории,- сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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