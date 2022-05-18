Когда Украина сможет отвоевать Донецк и Луганск

18 мая 2022, 11:45

В конце июня – начале июля Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление и уже к концу лета отвоюют все временно оккупированные территории, включая Донецк и Луганск.

Произойдет это благодаря оружию, которое предоставляют западные партнеры.



Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.



«Я могу совершенно точно утверждать, что в ближайшее время мы отвоюем абсолютно все наши территории. … По моему субъективному мнению, к концу лета мы отвоюем и Донецк, и Луганск. Нам сейчас предоставляют как наступательное оружие, так и оборонное. Поэтому, если взять и проанализировать множество факторов, то в конце июня – начале июля мы очень хорошо ощутим наше контрнаступление», – заявил Смирнов.