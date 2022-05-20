Студия IMA качественно разрабатывает и продвигает вебсайты

20 мая 2022, 12:10

Знаете ли вы, что по всему миру сегодня насчитывается 2 миллиарда веб-сайтов? В огромном море конкуренции сложно найти такого разработчика, который бы гарантировал качество и надежность вашего ресурса.



Разработка сайтов является приоритетом студии, которая занимаемся и продвижением сайтов в Казахстане на протяжении уже более 8 лет. За это время специалисты компании разработали более 400 проектов для бизнеса и государственных структур.

Каждый заказ в агентстве проходит подробный UI/UX анализ от дизайнеров студии, а проектные менеджеры выстраивают коммуникацию с клиентом в соответствии с договором.



Многопрофильные штатные специалисты компании могут реализовать проекты веб-сайтов любой сложности, от сайтов, ориентированных на маркетинг, до сложных решений для электронной коммерции. Независимо от ваших задач, команда будет работать вместе с вами для достижения ваших бизнес-целей в Интернете.



IMA помогает предприятиям расти и добиваться успеха в Интернете и предоставляет экономичные, ориентированные на бизнес решения в различных секторах.



Являясь одним из самых авторитетных и опытных цифровых агентств в Казахстане, студия имеет огромный опыт в разработке мобильных приложений для iOS и Android и специализированных программных веб-решений .





Процесс разработки сайта проходит в несколько этапов:

Обсуждение проекта

Создание структуры

Разработка дизайна

Разработка сайта

Презентация

Завершения работ

В студии IMA процесс разработки сайта начинается с традиционного составления технического задания. Менеджер из отдела дизайна встречается с клиентом и обсуждает детали разработки предстоящего интернет- проекта.Затем составляется брифинг веб-сайта, итогом которого становится структура, то есть прототип вашей интернет страницы.Следующим этапом работы, является процесс разработки дизайна сайта, когда UI менеджер презентует заказчику макет веб-страницы, с прорисованными блоками.После согласования UX дизайна, официально утверждается дизайн и запускается процесс разработки сайта. Как правило данный этап длится от 1 до 3 недель, в зависимости от сложности проекта.По окончания этапа программирования студия презентуе готовый веб-сайт и подписывает акты оказанных услуг.Все клиенты по окончанию работ получают подробный прототип, цветной дизайн и резервную копию разработанного сайта.получают подробный прототип, цветной дизайн и резервную копию разработанного сайта.