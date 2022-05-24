Компьютерная академия обучит программированию с нуля

24 мая 2022, 9:15

Хотите получить качественное IT-образование и стать настоящим программистом, чтобы получить хорошую работу и зарабатывать на серьезном уровне? Тогда вас приглашают курсы it киев.



Компьютерная академия IT Step - это ваш билет войти в IT-индустрию. Сегодня академия предлагает образование для взрослых по следующим направлениям:

программирование,

дизайн,

маркетинг,

бизнес,

кибербезопасность.

Также действует малая академия, где опытные преподаватели обучат програмированию и ваших детей, а также проведут весело и с пользой с ними время на каникулах.



Компьютерная академия Шаг работает с 1999 года и за это время завоевала высокую популярность среди всех желающих получить качественное it-образование. Сегодня академия представлена в 21 стране 99 филиалами и имеет 75 тысяч студентов и 2900 преподавателей.



Академию закончили уже 250 тысяч выпускников, которые работают в более 1500 компаниях по всему миру. Это Microsoft, Facebook, eBay, Amazon, IBM, Dell, HP, Oracle, Epam, Skype, Globallogic, Softserve и другие.



Компьютерная компьютерная академия естественно имеет и онлайн форму обучения где вы можете дистанционно пройти все it курсы.



Что касается стационарного обучения, здесь может учиться любой человек в возрасте от 15 лет. В то же время на полустационаре - от 18 и старше независимо от базового образования. При поступлении не нужно сдавать никаких экзаменов и тестов



По итогам обучения на ИТ курсах компьютерной академии вы получаете диплом на украинском и английском, а также в добавок сертификаты от Microsoft и Cisco в случае сдачи на сертификацию.





Что касается курса по обучению разработке программного обеспечения, вы научитесь этому нуля. В то же время он ИТ курс подойдет тем, кто хочет сменить сферу деятельности, начинающим разработчикам и с опытом, тем, кто ищет современную перспективную профессию.



Если вы хотите сменить профессию и ищете что-то перспективное и современное, то этот курс поможет вам освоить одну из самых востребованных профессий в мире.



Выпускники курса научатся разрабатывать игры, создавать мобильные приложения и сайты, работать с серверной частью приложений и сайтов, проектировать базы данных, обеспечивать безопасность проектов, использовать облачные технологии и т.д.



Вы получите возможность принять участие в разработке компьютерных игр для разных платформ, создавать Android-приложения с нуля до публикации в Google Play, изучите основные языки разработки C# и C++ и научитесь их применять для создания сайтов.



Вы поймете, как правильно использовать алгоритмы шифрования, аутентификацию и безопасное соединение. Сможете применять различные процедуры, оборудование и ПО для определения уязвимых мест и сведения их количества к минимуму. И научитесь внедрять облачные технологии в свои проекты.