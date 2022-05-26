Польша готовится к возможным обстрелам со стороны РФ

26 мая 2022, 13:45

Россия обстреливает Львов или Яворов, расположенный в нескольких десятках километров от Польши, и вполне возможно, что эти ракеты могут улететь на 20 километров в сторону Запада.

А это уже будет территория Польши, заявил в своем интервью посол Украины в Польше, Андрей Дещица.



"Польша серьезно готовится, и я думаю, они правильно делают. Потому что существует старинная поговорка: хочешь мира – готовься к войне. И если Польша видит до чего может довести эта агрессивная политика россии в Украине, то вполне пора готовиться к тому, чтобы это не произошло в Польше", — добавил Дещица.

