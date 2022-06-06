США, ЕС и Британия обсуждают условия прекращения войны в Украине, - CNN

6 июня 2022, 14:45

Западные союзники Украины постоянно обсуждают варианты прекращения огня в Украине, включая предложенный Италией план перемирия.

Журналисты, ссылаясь на свои источники, отмечают - переговоры проходят без участия Украины.

Также собеседники CNN добавили, что США не поддерживают план Италии и не собираются давить на Киев для поддержания того или иного плана.



«Надежда в том, что США смогут поддерживать Украину достаточно долго, чтобы довести дело до мирного урегулирования, а не до полной капитуляции»,- пишет CNN.



Тем временем, министр обороны США Ллойд Остин анонсировал очередную встречу формата «Рамштайн» для обсуждения поставок оружия Украине.



Сначала Остин поедет в Сингапур и Таиланд. После - в Брюссель, где и состоится встреча.



«Министры обороны из буквально всего мира обсудят текущую ситуацию в Украине в связи с неспровоцированным вторжением РФ»,- отметил Ллойд Остин.



Встреча должна состояться 15 июня.



