6 июня 2022, 15:15

Контратака ВСУ в Северодонецке испортила планы ВС РФ, — Британская разведка

За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в Северодонецке, чем свели на нет оперативный импульс, который российские силы ранее набрали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи.



Российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из резерва “ЛНР”. Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями.



Использование такой пехоты для операций по зачистке городов — это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы.



Такой подход указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими силами.

