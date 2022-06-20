IT-специалистам могут разрешить выезжать за границу

20 июня 2022, 14:15

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков.

По его словам, через несколько дней должно быть уже решение, которое должно быть общим.Предварительно, планируется такая модель: компания будет представлять ограниченный список людей — например, не более 10% — и его будут рассматривать в Минобороны и Минэкономики, которые будут выдавать разрешение. Его получают пограничники и человек, которому он необходим. После этого он может выехать на тот срок, который указан в разрешении, в ту страну, которая указана.