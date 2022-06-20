20 июня 2022, 14:15

IT-специалистам могут разрешить выезжать за границу

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков.

По его словам, через несколько дней должно быть уже решение, которое должно быть общим.

Предварительно, планируется такая модель: компания будет представлять ограниченный список людей — например, не более 10% — и его будут рассматривать в Минобороны и Минэкономики, которые будут выдавать разрешение. Его получают пограничники и человек, которому он необходим. После этого он может выехать на тот срок, который указан в разрешении, в ту страну, которая указана.
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