29 марта 2022, 11:15

Nokia и Lexmark приостановили поставки в рф

«Компании не только приостановили поставки своих товаров в страну-агрессора, но и пожертвуют международным организациям, поддерживающим гуманитарную работу в Украине», — сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

