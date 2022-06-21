РФ снова угрожает Европе

21 июня 2022, 12:45

Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что “россия в ближайшее время отреагирует на транспортную блокаду Калининграда, ответ будет серьезным и чувствительным для жителей Литвы”.

Накануне Литва запретила к транзиту через свою территорию в Калининградскую область ряд подсанкционных товаров:



- технологические установки для сжижения природного газа, товары для использования в авиации или космической промышленности,



- продукты из чугуна и стали, реактивное топливо



- бытовую технику стоимостью более 750 евро