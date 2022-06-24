Apple iPhone 13 требует надежной защиты

24 июня 2022, 8:45

Некоторым людям нравится носить свои iPhone без чехлов, учитывая, что в наши дни телефоны довольно надежны сами по себе. Но стоит ли действительно рисковать? Только представьте, что очень дорогой iPhone 13 выскользнул из ваших рук и ударился о тротуар.

Когда вы покупаете такой дорогой телефон, как iPhone 13 Pro, последнее, что вы хотите, это чтобы он сломался или треснул. Чтобы защитить его, вы должны инвестировать в надежную защитную пленку для экрана и прочный чехол для телефона.

Это особенно важно, так как эта модель iPhone имеет стеклянную заднюю панель, которая может легко разбиться при падении. Хотя ваша главная цель — уберечь телефон от царапин и трещин, вы также хотите, чтобы он хорошо выглядел и отражал ваш личный стиль.

Если вам нравится элегантный внешний вид iPhone 13 Pro и вы хотите оставить его открытым, есть также минималистичные чехлы, которые позволяют дизайну телефона сиять, оставаясь при этом защищенными.

Оригинальные чехлы Apple — хороший вариант, особенно если вы предпочитаете однотонные чехлы, но мы также рекомендуем покупать чехлы на 13 iphone сторонних производителей. Вы можете легко найти высококачественные чехлы, расставив приоритеты по наиболее важным для вас факторам, таким как уникальные характеристики и функции, доступность, материал и стиль.

Многие чехлы для iPhone выпускаются серийно, но некоторые производители гордятся тем, что разрабатывают свои чехлы с нуля. Таким образом, они могут предложить чехлы, которые идеально подходят, обеспечивают надежную защиту от падений и великолепно выглядят. И вы можете быть уверены, что вам не придется искать другие чехлы для iPhone и тратить больше денег.

Так, известные производители использует жидкий силикон для изготовления серии чехлов для iPhone. Этот материал обеспечивает отличное сцепление и защиту вашего iPhone 13, а также интересную цветовую гамму. Таким образом, ваш iPhone с меньшей вероятностью выскользнет из рук, но если это произойдет, у него есть хорошие шансы не сломаться. И что бы ни случилось, он будет выглядеть замечательно.

Подобные чехлы полностью закрывают ваш iPhone 13. Он защищает все стороны телефона, включая нижнюю часть и кнопки. Приподнятая кромка помогает защитить экран и камеру от царапин при прямом контакте с поверхностью.

Более того, чехол совместим с беспроводной зарядкой, поэтому вам не придется снимать его, чтобы зарядить телефон.

Цены на силиконовые чехлы для 13 айфона сегодня стартуют от 99 грн, и можно выбрать среди большого разнообразия - от базовых черного и белого до более экзотических вариантов, таких как ярко-розовый, джинсовый индиго и полуночный зеленый.

Выбрать можно различные варианты защиты для вашего iPhone: