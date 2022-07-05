5 июля 2022, 11:15

Бородянку відновлять як екологічне місто

Французький регіон Іль-де-Франс пропонує відбудувати зруйновану Бородянку як екологічне місто.



Багатостраждальна Бородянка має стати екологічним містом із «системами, які працюють на сучасних енергозберігаючих технологіях».



Керівництво Іль-де-Франс вже ухвалило рішення про виділення 1,1 мільйона євро на проекти підтримки України.

