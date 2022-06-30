Представлен новый калькулятор ресурсов ОС UniFi

30 июня 2022, 10:11

UniFi рада представить Калькулятор ресурсов консоли UniFi OS: совершенно новый модальный режим, который не только обеспечивает специфичную для консоли обработку и ограничения памяти одним щелчком мыши, но и дает динамические приблизительные значения того, насколько хорошо каждая консоль может поддерживать различные типы развертывания.

Гранулярность — это название «игры» с нашим новым калькулятором. Нашим главным приоритетом является обеспечение того, чтобы каждый пользователь мог полностью использовать каждый компонент своей системы, чтобы он точно знал, какая консоль ему подходит.

После выбора консоли и приложений, которые она будет запускать, у вас есть множество вариантов настройки, которые помогут вам указать, сколько устройств вы подключаете, как они будут работать и будут ли у них расширенные конфигурации.

Внося изменения, вы увидите, как это влияет на процессор и память каждой консоли, что поможет вам определить, правильную ли вы модель выбрали или вам нужна модель с более высокими характеристиками.

Упрощение ИТ заключается не только в том, чтобы сделать сетевые технологии более доступными и интуитивно понятными; речь идет о том, чтобы дать пользователям более глубокое понимание того, как работает их система и что необходимо для ее поддержки. Мы очень гордимся этой новой инновацией, потому что она напрямую связана с нашим главным стремлением: обеспечить наилучшую производительность системы и пользовательский опыт.