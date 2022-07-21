Россия просит ООН вынудить Украину закрыть сайт "Миротворец"

«Мы просим вас сделать необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельность проекта «Миротворец» и заставить их закрыть его», - говорится в письме РФ генсеку ООН.
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