21 июля 2022, 10:45

Россия просит ООН вынудить Украину закрыть сайт "Миротворец"

«Мы просим вас сделать необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельность проекта «Миротворец» и заставить их закрыть его», - говорится в письме РФ генсеку ООН.


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