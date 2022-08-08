Панели для классических видеостен NextWall 55W

8 августа 2022, 13:15

NextWall 55W - система объединенных видеоустройств, формирующих единый экран и позволяющий воспроизводить в многопотоковом режиме большие объёмы информации из разных источников.

Особенности:Возможность непрерывной работы в течение долгого времени.Суммарное разрешение до 4К.Многопотоковый режим.Встроенное управляющее оборудование: видеоконтроллер на 4 панели.Видеостены обеспечивают отображение, управление и мониторинг большого количества данных, полученных с локальных и удаленных видеоисточников. Благодаря модульному принципу можно создавать устройства любых размеров, главное соблюдать кратность размеру видеомодулей.Сферы применения:Системы оперативного принятия решений и мониторинга, при проведение массовых мероприятий и сложных трансляций, на современных иммерсивных выставках.Информирование на вокзалах, автовокзалах, водных портах и аэропортах и Digital Signage.Система образования.Корпоративный сектор: финансовые биржы, в конференц-залы корпоративных и государственных организаций.Характеристики NextWall 55W:Диагональ: 55"Разрешение: FHD 1920х1080 одного сегментаЯркость: до 500 кд/м2Контраст: 1200:1Время отклика: 8 мсУгол обзора по вертикали/горизонтали: 178°Интерфейс для подключения: DP, HDMI, LAN (RJ45), RS232, USBТип матрицы: IPSМежпанельный шов: 0.88 мм/1.80 ммVESA: 600х400 ммХарактеристики ПО и дополнительные функции:Наличие русифицированного ПО для конфигурирования и настройки видеостены.Наличие ПДУ для управления видеостеной.Функция назначения произвольного дисплея в составе видеостены при последовательном подключении дисплеев по DP в качестве источника сигнала.