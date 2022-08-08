Панели для классических видеостен NextWall 55W

NextWall 55W - система объединенных видеоустройств, формирующих единый экран и позволяющий воспроизводить в многопотоковом режиме большие объёмы информации из разных источников.
Особенности:
Возможность непрерывной работы в течение долгого времени.
Суммарное разрешение до 4К.
Многопотоковый режим.
Встроенное управляющее оборудование: видеоконтроллер на 4 панели.
Видеостены обеспечивают отображение, управление и мониторинг большого количества данных, полученных с локальных и удаленных видеоисточников. Благодаря модульному принципу можно создавать устройства любых размеров, главное соблюдать кратность размеру видеомодулей.
Сферы применения:
Системы оперативного принятия решений и мониторинга, при проведение массовых мероприятий и сложных трансляций, на современных иммерсивных выставках.
Информирование на вокзалах, автовокзалах, водных портах и аэропортах и Digital Signage.
Система образования.
Корпоративный сектор: финансовые биржы, в конференц-залы корпоративных и государственных организаций.
Характеристики NextWall 55W:
Диагональ: 55"
Разрешение: FHD 1920х1080 одного сегмента
Яркость: до 500 кд/м2
Контраст: 1200:1
Время отклика: 8 мс
Угол обзора по вертикали/горизонтали: 178°
Интерфейс для подключения: DP, HDMI, LAN (RJ45), RS232, USB
Тип матрицы: IPS
Межпанельный шов: 0.88 мм/1.80 мм
VESA: 600х400 мм
Характеристики ПО и дополнительные функции:
Наличие русифицированного ПО для конфигурирования и настройки видеостены.
Наличие ПДУ для управления видеостеной.
Функция назначения произвольного дисплея в составе видеостены при последовательном подключении дисплеев по DP в качестве источника сигнала.