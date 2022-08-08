В июле продажи машин в РФ упали на 75%

8 августа 2022, 14:45

Авторынок в РФ переживает не лучший период, в июле было продано всего 32,4 тыс. штук новых легковых машин. Этот кризис имеет сразу несколько причин.

Первая - логистический коллапс из-за войны против Украины. Вторая причина связана с санкциями, которые вызвали дефицит предложения на рынке, пишет Коммерсантъ.Многие международные бренды, за исключением китайских и частично корейских, приостановили производство и поставки машин в рф. Наладить в полном объеме собственное производство россия тоже не в состоянии, ведь наблюдается нехватка компонентов опять-таки из-за санкций.После того как правительство рф запустило программу льготного автокредитования, спрос на Lada повысился, продано 10,3 тыс. машин. Однако россиян больше привлекает западный автопром. Бестселлером остается корейская Kia, далее идет Hyundai и завершает список китайский Haval. Европейские бренды Skoda и Volkswagen, которые традиционно входили в топ-10 российского рынка, теперь реализуются менее тысячи машин в месяц. А японские Nissan и Toyota и вовсе вылетели из топа.Рост безработицы, искусственная поддержка "стабильности" рубля и западные санкции показывают, что авторынок в россии будет и дальше падать. В обозримом будущем автомобиль станет для россиян роскошью, а не средством передвижения. Приобрести машину из салона станет не так-то просто из-за цен и дефицита на рынке.