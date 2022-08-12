Forbes підрахував, скільки коштують знищені літаки на аеродромі "Саки"

12 августа 2022, 10:15

Перед вибухами там розміщувалася авіатехніка РФ вартістю $650 млн – $850 млн. За попередніми даними, було знищено вісім Су-27, чотири Су-30СМ, п’ять Су-24, шість Мі-8 та один Іл-20. Це коштувало Росії приблизно $380 млн.