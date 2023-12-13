Відповідальність за атаку на Київстар взяли на себе російські хакери

За їхніми словами, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.
Також пишуть, що їхнім хакерам дісталися особисті дані клієнтів компанії: ПІБ, паспортні дані та адреси. Йдеться про мільйони записів.
Крім того, нібито було знищено і бекапи — на доказ цього хакери надали скріншоти резервного копіювання, взятого під контроль сервера.
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