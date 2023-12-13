13 декабря 2023, 11:45

Відповідальність за атаку на Київстар взяли на себе російські хакери

За їхніми словами, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.



Також пишуть, що їхнім хакерам дісталися особисті дані клієнтів компанії: ПІБ, паспортні дані та адреси. Йдеться про мільйони записів.



Крім того, нібито було знищено і бекапи — на доказ цього хакери надали скріншоти резервного копіювання, взятого під контроль сервера.

