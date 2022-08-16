Як можна боротися із нав’язливими рекламними оголошеннями?

Певна реклама у стрічці Facebook з’являється з кількох причин. По-перше, якщо рекламодавець налаштував відповідне таргетування, під параметри якого підпадає користувач (наприклад, мешканець Києва, хлопець віком 25–45 років, захоплюється велоспортом).
По-друге, соцмережа дійсно може збирати інформацію про ваші уподобання та інтереси, спираючись на вашу активність, а також на дані «партнерів, підрядників і третіх сторін» (детальніше про це – у Політиці конфіденційності Facebook.
Facebook дає можливість як заблокувати окреме рекламне оголошення, так і змінити загальні налаштування щодо показу реклами, налаштувати їх «під себе».
Щоб не бачити у стрічці конкретного оголошення, потрібно:
У рекламному пості натиснути знак у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку.
Обрати, що ви хочете зробити з рекламою.
▪️Просто сховати її та більше не бачити у стрічці. Тут же можна обрати пояснення, чому ви відмовляєтесь від перегляду саме цієї реклами: невідповідна, занадто часто повторюється, чутлива тема тощо.
▪️Поскаржитися на рекламу. Цей варіант підійде, якщо йдеться про шахрайські пости, спам, публікації з образливим вмістом та інші.
▪️У пункті “Чому я бачу цю рекламу” ви можете обрати опцію і приховати всю рекламу від конкретного рекламодавця.
Змінити загальні налаштування щодо показу реклами:
На головній сторінці Facebook у правому верхньому кутку натиснути значок у вигляді трикутника.
Обрати у меню Налаштування та конфіденційність, а потім Налаштування.
Обрати у наступному меню категорію “Реклама”. Тут можна побачити сторінки, реклама з яких показувалася вам у стрічці. А також перелік рекламодавців, рекламу від яких ви сховали або навпаки – натискали на неї. Також саме тут можна внести зміни у дані, які використовуються для показу вам реклами. Наприклад, дозволити або заборонити використовувати інформацію з вашого профілю. Або ж виключити себе із аудиторії певного рекламодавця тощо.
При використанні Facebook на комп'ютері з браузера рекламу можна заблокувати через спеціальні застосунки. Наприклад, F.B. Purity, Ad Blocker for Facebook чи інші.