Як можна боротися із нав’язливими рекламними оголошеннями?

16 августа 2022, 11:15

Певна реклама у стрічці Facebook з’являється з кількох причин. По-перше, якщо рекламодавець налаштував відповідне таргетування, під параметри якого підпадає користувач (наприклад, мешканець Києва, хлопець віком 25–45 років, захоплюється велоспортом).

По-друге, соцмережа дійсно може збирати інформацію про ваші уподобання та інтереси, спираючись на вашу активність, а також на дані «партнерів, підрядників і третіх сторін» (детальніше про це – у Політиці конфіденційності Facebook.

Facebook дає можливість як заблокувати окреме рекламне оголошення, так і змінити загальні налаштування щодо показу реклами, налаштувати їх «під себе».Щоб не бачити у стрічці конкретного оголошення, потрібно:У рекламному пості натиснути знак у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку.Обрати, що ви хочете зробити з рекламою.▪️Просто сховати її та більше не бачити у стрічці. Тут же можна обрати пояснення, чому ви відмовляєтесь від перегляду саме цієї реклами: невідповідна, занадто часто повторюється, чутлива тема тощо.▪️Поскаржитися на рекламу. Цей варіант підійде, якщо йдеться про шахрайські пости, спам, публікації з образливим вмістом та інші.▪️У пункті “Чому я бачу цю рекламу” ви можете обрати опцію і приховати всю рекламу від конкретного рекламодавця.Змінити загальні налаштування щодо показу реклами:На головній сторінці Facebook у правому верхньому кутку натиснути значок у вигляді трикутника.Обрати у меню Налаштування та конфіденційність, а потім Налаштування.Обрати у наступному меню категорію “Реклама”. Тут можна побачити сторінки, реклама з яких показувалася вам у стрічці. А також перелік рекламодавців, рекламу від яких ви сховали або навпаки – натискали на неї. Також саме тут можна внести зміни у дані, які використовуються для показу вам реклами. Наприклад, дозволити або заборонити використовувати інформацію з вашого профілю. Або ж виключити себе із аудиторії певного рекламодавця тощо.При використанні Facebook на комп'ютері з браузера рекламу можна заблокувати через спеціальні застосунки. Наприклад, F.B. Purity, Ad Blocker for Facebook чи інші.