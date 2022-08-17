Игровая мышь Qumo Juggernaut

17 августа 2022, 14:45

Новая игровая мышь Juggernaut Pro серии от Qumo – это беспощадная, разрушительная и непреодолимая метафорическая сила в ваших руках!

Эргономичный дизайн под правую руку позволяет буквально стать единым разрушительным механизмом, безжалостно уничтожающим врагов, а тактильно приятное покрытие Soft-touch не допустит проскальзывание в руке и обеспечит надежный хват корпуса манипулятора.

Мощный функционал обеспечивается дополнительным ПО, которое поможет настроить все 8 кнопок мышки непосредственно под Ваши предпочтения. Широкий спектр шкалы DPI благодаря интегрированному сенсору IC 192, легко позволяет производить

молниеносные перемещения и в тоже время, при желании, предоставляет возможность переключиться на точное прицеливание для снайперского режима игры. Стилизованный устрашающий дизайн прекрасно акцентирует устройство на рабочем столе, а многоцветная динамическая подсветка добавляет харизматичности в общую картину происходящего.