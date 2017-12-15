Новые игровые мыши Phosphor Helmet Assassin

15 декабря 2017, 11:40

Компания QUMO объявляет старт продаж новых игровых мышей серии Phosphor Helmet Assassin!

Все три модели имеют фирменные атрибуты игровой периферии Dragon War by Qumo: привлекающие внимание эргономичные корпуса, встроенную 7ми цветную подсветку, кабель в нейлоновой оплетке и ферритовый фильтр.

Динамическая система подсветки дополнит игровое место и добавит красок любой игровой станции, а удобная форма корпуса позволит провести за игрой больше времени без эффекта усталости. В данной серии, мыши построены на основе сенсора А704IC, разрешение которого 1000-3200 dpi.

Надежность обеспечивается свитчами Huano на передних кнопках и скролом Kaihua, усилия нажатия продумано для достаточной информативности и отсутствия случайного клика.

Основные кнопки очень удобно расположены и нажимаются весьма приятно (короткий, четкий и информативный клик).



