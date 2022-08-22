22 августа 2022, 10:45

Германия обновила и расширила список вооружения для Украины

Информация о новых пунктах списка и о дополнительных единицах уже поставляемой техники опубликована  на сайте Федерального правительства ФРГ.

В список внесли и добавили:

- 20 реактивных установок калибра 70 мм с 2000 ракетами и лазерными прицелами;
- 1592 снаряда калибра 155 мм;
- 255 снарядов Vulcano калибра 155 мм;
- 60 200 патронов калибра 40 мм;
- 6 автопогрузчиков;
- 40 устройств расширения частотного диапазона для борьбы с дронами;
- 12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Beegepanzer-2;
- 30 пулеметов MG3 для них.


Оцените новость:
  • 0 оценок