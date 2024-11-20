Германия направляет Украине новый пакет оружия

20 ноября 2024, 10:45

Согласно данным на сайте правительства ФРГ, в пакет входит:

▪️боеприпасы для БМП MARDER;

▪️47 машины с защитой от мин (MRAP);

▪️одна радиолокационная станция TRML-4D;

▪️четыре самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 с запчастями и более 40 тыс. боеприпасов к ним (калибр 155-мм);

▪️20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;

▪️12 дронов-разведчиков HORNET XR;

▪️100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;

▪️120 дронов-разведчиков SONGBIRD;

▪️60 дронов-разведчиков Golden Eagle;

▪️два дрона-разведчика VT-4 Ray;

▪️две мостоукладочные машины BIBER с запчастями;

▪️три танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования;

▪️восемь тактических авиадесантных машин Caracal;

▪️20 защищенных машин для пограничной службы;

▪️шесть большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;

▪️8 тыс. патронов калибром 40-мм;

▪️100 тыс. винтовок HLR 338 с 314 тыс. патронов к ним;

▪️100 тыс. патронов к стрелковому оружию.