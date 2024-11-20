Германия направляет Украине новый пакет оружия

Согласно данным на сайте правительства ФРГ, в пакет входит:
▪️боеприпасы для БМП MARDER;
▪️47 машины с защитой от мин (MRAP);
▪️одна радиолокационная станция TRML-4D;
▪️четыре самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 с запчастями и более 40 тыс. боеприпасов к ним (калибр 155-мм);
▪️20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;
▪️12 дронов-разведчиков HORNET XR;
▪️100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
▪️120 дронов-разведчиков SONGBIRD;
▪️60 дронов-разведчиков Golden Eagle;
▪️два дрона-разведчика VT-4 Ray;
▪️две мостоукладочные машины BIBER с запчастями;
▪️три танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования;
▪️восемь тактических авиадесантных машин Caracal;
▪️20 защищенных машин для пограничной службы;
▪️шесть большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
▪️8 тыс. патронов калибром 40-мм;
▪️100 тыс. винтовок HLR 338 с 314 тыс. патронов к ним;
▪️100 тыс. патронов к стрелковому оружию.