Монитор Lightcom 27" V-Max

13 октября 2022, 17:45

Реестровая модель с web-камерой с выдвижным механизмом. Регулировка наклона и высоты монитора, опционально - поворот экрана по горизонтали и портретный режим.

Характеристики новинки:Технология матрицы: TFT на основе технологии IPSРазмер видимой области дисплея: 27 дюймовРазрешение: 1920х1080 пикселейСоотношение сторон: 16:9Типичная яркость: 250 кд/м?Максимальная яркость: 300 кд/м?Максимальная частота обновления экрана: 75 ГцЧастота обновления экрана при разрешении 1080p (FullHD): 60 ГцКонтрастность: 1000:1Время отклика: 4 мсУглы обзора по горизонтали/вертикали: 178°/178°Глубина цвета 16,7 млнПокрытие дисплея -антибликовоеТехнология снижения нагрузки на зрениеUSB-порты: USB3.0 – 2 шт., Type-C – 1 шт.Устройство для чтения карт памяти SD/MMC/MSВеб-камера: 5 мегапикселей с выдвижным механизмом, автофокусСтереодинамики, стереомикрофонВидео разъемы: VGA (D-Sub), HDMI, Display PortАудио-разъемы: Mini-Jack (3.5 мм) вход, Mini-Jack (3.5 мм) выходРегулировка наклонаРегулировка высоты: базовый, бесшаговая в диапазоне 150 мм- опциональноПоворот экрана по горизонтали: опциональноПортретный режим: опциональноVESA-крепление 100x100 ммБлок питания: внешний - базовый, встроенный - опциональноМаксимальная потребляемая мощность: 20 ВтКласс энергетической эффективности: А+Масса нетто/брутто: 7,45/9,2 кгГабаритные размеры в упаковке: 667х504х161 мм