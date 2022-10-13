Монитор Lightcom 27" V-Max

Реестровая модель с web-камерой с выдвижным механизмом. Регулировка наклона и высоты монитора, опционально - поворот экрана по горизонтали и портретный режим.
Характеристики новинки:
Технология матрицы: TFT на основе технологии IPS
Размер видимой области дисплея: 27 дюймов
Разрешение: 1920х1080 пикселей
Соотношение сторон: 16:9
Типичная яркость: 250 кд/м?
Максимальная яркость: 300 кд/м?
Максимальная частота обновления экрана: 75 Гц
Частота обновления экрана при разрешении 1080p (FullHD): 60 Гц
Контрастность: 1000:1
Время отклика: 4 мс
Углы обзора по горизонтали/вертикали: 178°/178°
Глубина цвета 16,7 млн
Покрытие дисплея -антибликовое
Технология снижения нагрузки на зрение
USB-порты: USB3.0 – 2 шт., Type-C – 1 шт.
Устройство для чтения карт памяти SD/MMC/MS
Веб-камера: 5 мегапикселей с выдвижным механизмом, автофокус
Стереодинамики, стереомикрофон
Видео разъемы: VGA (D-Sub), HDMI, Display Port
Аудио-разъемы: Mini-Jack (3.5 мм) вход, Mini-Jack (3.5 мм) выход
Регулировка наклона
Регулировка высоты: базовый, бесшаговая в диапазоне 150 мм- опционально
Поворот экрана по горизонтали: опционально
Портретный режим: опционально
VESA-крепление 100x100 мм
Блок питания: внешний - базовый, встроенный - опционально
Максимальная потребляемая мощность: 20 Вт
Класс энергетической эффективности: А+
Масса нетто/брутто: 7,45/9,2 кг
Габаритные размеры в упаковке: 667х504х161 мм