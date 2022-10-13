13 октября 2022, 9:27

Як встановити трекер Teltonika - відео!

Детальний посібник зі встановлення трекерів Teltonika від каналу Teltonika Telematics - https://www.youtube.com/watch?v=NtXuFwUmeCc

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