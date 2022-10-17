Как уберечься от дронов-камикадзе

17 октября 2022, 17:15

Их легко распознать из-за громкого двигателя, который похож на звук мопеда или бензопилы.

Если вы его услышали, нужно:



Скорее спрятаться в укрытии. Пользуйтесь подвалами, цокольными этажами, подземными паркингами, переходами или соблюдайте правило "двух стен";



не оставайтесь в транспорте. Нужно как можно дальше отбежать от дороги и найти укрытие;



выбирайте места укрытия подальше от стратегических объектов и админзданий;



не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники и автозаправочных станций.





