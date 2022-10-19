Топ-3 лучших игроков в мире

19 октября 2022, 13:45

Cat casino собрал для вас три лучших игроков мира! Надеемся этот пост мотивирует вас двигаться дальше и может в скором времени тут будет именно ваше имя.

№1 Патрисия Демауро

Наибольшее количество бросков подряд : 154

Игрок-любитель

В 2019 году всеми любимая бабушка-игрок Патрисия Демауро прервала двухдесятилетнюю серию побед Стэнли Фудзитаке. Выигранная сумма составила от 500 до 5 000 000 долларов. Демауро сделал 154 броска за 4 часа 18 минут игры в кости. Теперь она является рекордсменом по самому длинному броску кости.

Вопреки утверждениям Демауро, эта победная серия остается неясной. Кроме того, вероятность того, что это произошло, составляет один к 1,56 триллиона. Контроль кубиков кажется ненужным, если игрок-новичок является рекордсменом по количеству последовательных бросков.

Демауро отправился в Атлантик-Сити с приятелем, чтобы посетить Borgata Hotel Casino & Spa и отпраздновать свой день рождения. Как и большинство, она предпочитала игровые автоматы настольным играм, но решила попробовать кости. В конце концов, она попросила подругу помочь с крэпсом и четыре часа не возвращала кости. Так мы получили самый длинный бросок Craps на сегодняшний день.

№2 Стэнли Фудзитаке

Наибольшее количество последовательных бросков: 118 2 .

Любительское

В мире крэпса Стэнли Фудзитаке был рекордсменом до того, как Патрисия Демауро стерла его с чистого листа. После ста восемнадцати бросков Фудзитаке все еще ждал появления 7.

В этот конкретный день они отправились в казино и отель «Калифорния», чтобы поиграть в игры. Первоначально он сделал ставку в размере 5 долларов на каждую из трех ставок на проходную линию.

Фудзитаке, с другой стороны, увеличивал свои ставки по мере того, как его победная серия продолжалась. После многочисленных побед он удвоил свои ставки до 1000 долларов и продолжил выигрывать.

Дилер в Калифорнийском казино сообщил, что булочки Фудзитаке привлекают людей. Многие другие игроки выиграли от его удачи.

По словам губернатора Калифорнии Джона Репетти, Фудзитаке покинул казино с выплатой в размере 30 000 долларов в кошельке. Казино наградило от тридцати до сорока человек, сделавших ставки на броски Фудзитаке, на общую сумму 750 000 долларов.

В мае 1989 года Фудзитаке заработал почти 1 000 000 долларов за три часа в отеле и казино «Калифорния» в Лас-Вегасе.

Такая длина броска Craps никогда ранее не была задокументирована. Прежде чем раздать кости, он бросил их 118 раз. Самые известные игроки в кости получили новые имена из-за своей дурной славы и с тех пор остаются известными как «Золотые руки». Вскоре после этого образовался «Клуб золотых рук» удачливых победителей.

Раз в месяц казино давало игроку титул «Золотая рука». Фудзитаке четырежды был удостоен звания «Золотая рука»!

№3 Фрэнк Скоблет

Наибольшее количество бросков подряд: 89 2 .

Профессиональный игрок

Фрэнк Скоблете — еще один известный эксперт по игре в кости и игрок в кости. Скоблет был неудачливым театральным актером, ищущим передышки, прежде чем стать одним из самых известных и успешных в мире авторов азартных игр.

В 1980-х Скоблете отправился в Атлантик-Сити с другим актером и будущей женой Ален Паоне, чтобы подготовиться к роли, связанной с играми в казино и азартными играми. Эти двое играли в кости, пока коровы не пришли домой, и вскоре Скоблете бросил актерское мастерство, чтобы стать профессиональным игроком.

В конце концов Скоблете понял, что может заплатить за свою азартную игру, написав о секретах игры с преимуществом. Он основал Paone Press и опубликовал свою первую книгу «Выбить кости из казино: как играть в кости и выигрывать!» в 1991 году.

Он также никогда не оглядывался назад. Он написал десятки книг о том, как играть в каждую игру в казино.