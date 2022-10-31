31 октября 2022, 15:45

В иранском дроне Mohajer-6 нашли компонент украинского производства

«Дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства», — сказал представитель.


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