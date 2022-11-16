Cortex XSOAR: відкрийте для себе можливості автоматизації SOC

16 ноября 2022, 10:45

Рішення класу SOAR допомагають вичавити максимум з наявного софту та оптимізувати роботу своєї ІТ-команди.

SOAR координує рішення безпеки, об'єднуючи їх у єдину систему. Це дозволяє збирати дані про кіберінциденти, обробляти їх та автоматизувати схожі сценарії реагування. SOAR-рішення скорочують час, який ІБ-фахівці витрачають на обробку інцидентів та реагування на них, завдяки чому команди можуть зосередитися на складніших проблемах безпеки.

Ключові питання вебінару