Cortex XSOAR: відкрийте для себе можливості автоматизації SOC

Рішення класу SOAR допомагають вичавити максимум з наявного софту та оптимізувати роботу своєї ІТ-команди.
SOAR координує рішення безпеки, об'єднуючи їх у єдину систему. Це дозволяє збирати дані про кіберінциденти, обробляти їх та автоматизувати схожі сценарії реагування. SOAR-рішення скорочують час, який ІБ-фахівці витрачають на обробку інцидентів та реагування на них, завдяки чому команди можуть зосередитися на складніших проблемах безпеки.
Palo Alto Networks розробили рішення Cortex XSOAR, яке дозволяє командам керувати оповіщеннями з усіх джерел, стандартизувати процеси за допомогою плейбуків, вживати заходів щодо аналізу погроз та автоматизувати реагування для будь-якого варіанту використання безпеки. Cortex XSOAR допомагає організаціям:
1. Масштабувати та стандартизувати процеси реагування на інциденти
2. Скоротити час вирішення та підвищити ефективність SOC
3. Підвищити продуктивність аналітиків та ефективність командного навчання
Компанія BAKOTECH проводить вебінар, на якому експерт розповість про роботу SOAR-рішень в цілому та інструментарій рішення Cortex XSOAR.
Ключові питання вебінару:
1. Як SOAR трансформує індустрію безпеки
2. Чому поєднання SOAR з керуванням інформацією про загрози має сенс
3. Як Cortex XSOAR може автоматизувати найскладніші частини вашої роботи
Дата: 23.11
Час: 10:00 EET
За деталями та реєстрацією переходьте за посиланням: http://bit.ly/3UY1MSd