Улучшения эффективности и автоматизация работы SOC c помощью Cortex XDR

5 февраля 2021, 13:52

Для предотвращения угроз и атак требуется правильная комбинация продукта и экспертизы. Cortex XDR в сочетании с профессиональным подходом ESKA = расширенные возможности по оптимизации SOC.

По мере развития угроз и атак многие организации обнаруживают, что традиционные методы и продукты ограничены по своему объему и эффективности. Проблема усугубляется тем, что у многих компаний нет специальной команды, которая могла бы отслеживать угрозы и реагировать на них круглосуточно и без выходных.

Для предприятий, которые сейчас решают отдать свои операции по обеспечению безопасности сторонним организациям,ESKA может обеспечить круглосуточный мониторинг, анализ и скоординированное реагирование для защиты ваших наиболее важных активов с помощью платформы непрерывной безопасности на основе Cortex AI. С помощью облачного обнаружения и реагирования Cortex XDR мы можем обеспечить управляемый поиск, расследование и реагирование на угрозы в сети, конечных точках и облачных средах.

Cortex XDR – основные преимущества

Воспользуйтесь различными услугами, предоставляемыми с Cortex XDR, от расширенного поиска угроз до проверки соответствия требованиям. В том числе вам будут доступны:

· Управляемая профилактика

· Автоматическое обнаружение

· Оценка риска

· Упрощенное реагирование на инциденты

Соблюдайте строгие корпоративные SLA: быстро адаптируйте услуги для решения постоянно меняющихся мировых проблем кибербезопасности.

Снизьте эксплуатационные расходы: максимально используйте ресурсы за счет автоматизации ручных процессов на 1, 2 и 3 уровнях обслуживания.

Сократите время отклика: автоматизируйте расследование и анализ предупреждений системы безопасности, а также сократите время отклика.

XDR выходит на новый уровень обнаружения и реагирования

Palo Alto Networks представляет революционный подход к операциям по обеспечению безопасности за счет повышения прозрачности, а также скорости обнаружения, расследования и разрешения угроз. Cortex XDR – новое поколение обнаружения и реагирования. «X» обозначает любой источник данных, будь то сеть, конечная точка или облако. Полная наглядность обеспечивает целостную картину деятельности организации за счет связывания данных из нескольких источников, поэтому больше не требуется ручная корреляция данных.

Для дополнительного угла обзора, интеграция извлекает данные из внешних источников, таких как предупреждения системы безопасности и глобальная аналитика угроз.

Автоматизация объединяет важные данные в одну панель, делая выводы для аналитиков безопасности, осуществляя за секунды то, что обычно занимает часы даже у профессионалов с многолетним опытом. В результате упрощается расследование операций по обеспечению безопасности, сокращается время, необходимое для обнаружения, поиска, расследования и реагирования на любую форму угрозы.

Cortex XDR открывает новую эру аналитики и моделирования, применяя искусственный интеллект и машинное обучение для быстрого обнаружения и блокировки самых изощренных угроз. Отслеживая угрозы из любого источника или местоположения в инфраструктуре организации, XDR может автоматизировать политику сдерживания, реконструировать каждый шаг атаки, для обеспечения четкой последовательности событий, применить аналитику угроз и закрыть пробелы для предотвращения утечек данных в будущем.

Обнаруживайте, расследуйте и быстро реагируйте

Cortex XDR от Palo Alto Networks обеспечит:

Автоматическое обнаружение с помощью ИИ

Cortex XDR обнаруживает каждый этап атаки, применяя машинное обучение к обширным сетевым, конечным и облачным данным. Работая, когда вы отдыхаете, Cortex XDR перехитрит злоумышленников, обнаруживая поведенческие аномалии, указывающие на атаки. Вы можете воспользоваться преимуществами более 100 предопределенных правил или создать собственные правила выявления угроз для ценных активов.

Сокращение времени расследования на 88%

Объединяя предупреждения в инциденты, Cortex XDR сокращает количество предупреждений для проверки в среднем в 50 раз. Каждый инцидент с интегрированным анализом угроз и подробными сведениями о действиях дает полную картину атаки. Автоматический анализ первопричин выявляет источник и последовательность событий для любого предупреждения одним щелчком мыши, что упрощает сортировку и анализ.

Быстрое устранение угроз

Ваша группа безопасности может мгновенно нейтрализовать любую угрозу с консоли Cortex XDR. Вы можете легко применить знания, полученные в ходе каждого расследования, для защиты от будущих угроз. Упрощая операции и постоянно сокращая поверхность для атак, вы можете получить бОльшую отдачу от существующих инвестиций в безопасность.

Типы угроз, которые можно остановить с помощью Cortex XDR

Вредоносные программы и безфайловые атаки

Cortex XDR обнаруживает известные и неизвестные вредоносные программы, обнаруживая поведение атак и аномальную активность, связанную с вредоносными программами. Кроме того, теперь вы сможете легко обнаружить индикаторы взлома на конечных точках.

Целевые атаки

Cortex XDR обнаруживает аномальные действия, которые совершают злоумышленники при перемещении по сети в поисках ценных данных.

Вредоносные инсайдеры

Путем профилирования поведения Cortex XDR выявляет поведенческие аномалии, такие как внутренняя разведка и злоупотребление учетными данными, для обнаружения атак.

Опасное поведение

Cortex XDR позволяет вашей организации следовать передовым методам безопасности, отслеживая активность пользователей и выявляя рискованное поведение и нарушения политики.

В ESKA мы упрощаем кибербезопасность, предоставляя расширенный сервис, который защищает ваши активы от сложных угроз. Мы специализируемся на предоставлении передовых систем обнаружения и реагирования на угрозы, что позволяет контролировать вашу безопасность в режиме 24/7. Наши клиенты доверяют нам предоставление практичных, гибких и доступных решений для защиты и снижения рисков киберпреступности. Узнайте, как вы можете обезопасить свою организацию уже сегодня.