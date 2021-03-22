Cortex XDR: защита конечных точек с технологией Traps

22 марта 2021, 19:00

Безопасность конечных точек имеет важное значение для предприятий, сотрудники которых имеют доступ к сети компании с нескольких компьютеров или устройств. Если у ваших сотрудников есть индивидуальные настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты или телефоны, которые они используют для доступа к вашей сети, каждое из этих устройств, известных как "конечные точки", представляет собой потенциальную уязвимость, которую вирусы и вредоносные программы могут использовать для проникновения в вашу сеть. В зависимости от вашего бизнеса, другими уязвимыми конечными точками могут быть терминалы торговых точек, принтеры, факсы или аналогичные "умные" устройства. Короче говоря, любое устройство, подключенное к сети, является конечной точкой. Для безопасности конечных точек необходимо обеспечить защиту каждого из этих устройств. Только в случае их защиты сеть можно назвать безопасной.

Частота и сложность угроз, с которыми сталкивается ваш бизнес, быстро возрастают. По мере того, как устройства и программное обеспечение, которые мы используем, становятся все более сложными, хакеры обнаруживают все новые недостатки, которые можно использовать. Эти взломы могут быть дорогостоящими, а последствия часто разрушают малый бизнес.

Хорошая новость в том, что компании не обязательно должны быть жертвами. Две трети компаний, пострадавших от утечки данных, могут отследить происхождение этих нарушений – чаще всего это происходит из-за незащищенных или плохо защищенных конечных точек. Внедрение более надежной защиты конечных точек может значительно снизить вероятность утечки данных в вашем бизнесе, а также снизить серьезность потери данных, если вы действительно подвергнетесь атаке.

Решения EDR нельзя игнорировать!

Обнаружение опасностей конечных точек и ответ на них (EDR) может быть одной из наиболее значительных возможностей для улучшения кибербезопасности вашей организации.

Gartner называет EDR одной из наиболее важных возможностей современных платформ защиты конечных точек.

EDR работает аналогично SIEM, еще одной ветви кибербезопасности. EDR осуществляет внутренний мониторинг ваших конечных точек и баз данных на предмет вредоносной активности: он выявляет угрозы, которые могли проникнуть в вашу корпоративную сеть.

EDR может предупредить вашу команду безопасности о потенциальных инцидентах безопасности и заблокировать потенциальные вредоносные события. Таким образом, он может помочь в расследовании инцидентов безопасности и упростить усилия по исправлению ситуации.

Однако, на рынке уже существуют более прогрессивные решения – например, такие как XDR.

Хотя оба решения Endpoint Detection and Response (EDR) и Extended Detection and Response (XDR) предназначены для обеспечения автоматического обнаружения угроз и реагирования на них посредством видимости данных и использования аналитики угроз и анализа данных, возможности XDR гораздо более широки. Команда ESKA хочет представить вашему вниманию одно из лучших решений XDR на рынке.

Cortex XDR от Palo Alto Networks

Исходная ситуация – это поток отдельных релевантных данных из сети, шлюзов, конечных точек и мобильных устройств. Для их защиты существуют хоть и эффективные, но раздельные решения, что создает ряд разрозненных данных. Ведь каждое решение генерирует данные, важные для ИТ-безопасности, которые еще необходимо проанализировать и отреагировать на них. Полученную информацию нужно собрать, сопоставить, и вручную интерпретировать, что создает огромную нагрузку на команды SOC. Эта процедура сложна и также подвержена ошибкам. Здесь на помощь приходит Palo Alto Networks со своим решением Cortex XDR.

Cortex XDR – это новый подход к обнаружению угроз и реагированию на них, ключевой элемент защиты инфраструктуры и данных организации от повреждений, несанкционированного доступа и неправомерного использования. Данный продукт для обнаружения и реагирования удачно объединяет данные о сети, конечных точках и облаке для предотвращения сложных атак. Это помогает организациям сократить среднее время на обнаружение атак и реагирование на них.

Ниже специалистами ESKA будут перечислены наиболее важные функции, которые обеспечивает данное решение.

Консолидация данных из систем, важных для безопасности

Cortex XDR анализирует данные и помещает их в контекст – важные или подозрительные события обрабатываются и выделяются, благодаря чему администратор экономит драгоценное время и может сосредоточиться на важных событиях.

Данные с подозрительным содержимым отправляются из сети, конечных точек и облака в Cortex XDR, собираются в Cortex Data Lake и централизованно анализируются. Прозрачность и обзор создаются там, где в противном случае пришлось бы вручную объединять и оценивать большие объемы данных из разных систем. Разрозненные хранилища данных разбиваются, а содержащиеся данные объединяются и автоматически оцениваются.

Интеллектуальное обнаружение угроз

Поведенческий анализ выявляет известные и ранее неизвестные сетевые угрозы в Cortex Data Lake. С помощью искусственного интеллекта они выявляются, создается полная картина угрозы и анализируется причина. Благодаря объединению типов данных и упрощению исследований Cortex XDR значительно сокращает объем анализов и время реакции. Сотрудники могут сосредоточиться на угрозе вместо того, чтобы заниматься анализом данных. Аналитические данные применяются автоматически, чтобы лучше, быстрее и проще выявлять будущие угрозы.

Предотвращение угроз и их обнаружение

Безопасность начинается с предотвращения. Средства Traps Endpoint Protection and Response, интегрированные в Cortex XDR, объединяют в себе различные методы защиты конечных точек от вредоносных программ, программ-вымогателей и дыр в безопасности. Комбинация ловушек Cortex XDR обеспечивает высочайший уровень предотвращения, обнаружения и реагирования в компаниях. Интегрированное облачное обнаружение угроз дополняет предотвращение взлома сети и конечных точек с помощью продуктов облачной безопасности.

Согласно результатам исследований групп безопасности, Cortex XDR и Traps обеспечивают лучшую видимость конечных точек и максимальное покрытие при различных методах атак. Покрытие делает упор на возможности собирать телеметрию по 136 методам атак, генерировать предупреждения в реальном времени и обеспечивать дополнительную информацию об угрозах. Результаты тестирования показывают, что Cortex XDR и Traps обеспечивают покрытие для 121 из 136 методов – больше, чем у любого другого поставщика.

Ваши преимущества с Cortex XDR

Автоматическое обнаружение угроз: решение на основе машинного обучения использует подробные данные и анализ поведения, а также индивидуально настраиваемые правила обнаружения. Такие угрозы, как заражение вредоносным ПО, целевые атаки и внутренние угрозы, могут быть обнаружены немедленно. Команды безопасности могут сосредоточиться на важных задачах, ведь с данным продуктом Palo Alto Networks угрозы автоматически идентифицируются с высокой степенью точности.

Ускоренное расследование: при срабатывании сигнала тревоги аналитики безопасности могут определить причину и ход происшествия всего несколькими щелчками мыши. Благодаря предоставленной контекстной информации о действиях в сети, на конечных точках и в облаке, анализ событий становится намного проще, что облегчает вашу команду и ускоряет расследование в целом.

Быстрые и эффективные реакции: тесно связав Cortex XDR с вашими точками безопасности, вы можете немедленно инициировать скоординированные контрмеры в чрезвычайной ситуации. Кроме того, данные, полученные в результате расследований, доступны для будущих миссий по реагированию на инциденты и для адаптации основанных на правилах защитных мер.

Простое развертывание в облаке: поскольку Cortex XDR является облачным приложением, его гораздо проще развернуть, управлять и масштабировать, чем локальные решения. Основой данных для Cortex XDR является озеро данных Cortex – эффективная среда, в которой могут храниться большие объемы сетевых, конечных и облачных данных для поведенческого анализа.

Когда дело доходит до обнаружения угроз, команда ESKA выступает за автоматизацию этого процесса. Cortex XDR и Traps – лучшее воплощение автоматизации, который обеспечит больший охват потенциальных дыр в кибербезопасности, и высокую согласованность без задержек.