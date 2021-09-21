Платформа "Сименс" для лабораторных исследований успешно прошла экспертизу

21 сентября 2021, 11:45

Платформа Opcenter RD&L (Opcenter Research, Development and Laboratory), разработанная компанией «Сименс», успешно прошла метрологическую экспертизу.

Это гарантирует высокое качество лабораторных исследований, выполняемых с помощью этого решения. Экспертиза проводилась силами Центра метрологии и сертификации «СЕРТИМЕНТ» при Уральском отделении Российской академии наук.Opcenter RD&L – это гибкая и масштабируемая платформа для производителей товаров повседневного спроса и предприятий перерабатывающей отрасли. Она позволяет оптимизировать и стандартизировать управление данными о рецептурных продуктах, что обеспечивает их качество через соблюдение всех норм и предписаний. Платформа также предназначена для автоматизации аналитических лабораторий и внутреннего контроля за качеством измерений.По итогам метрологической экспертизы было сделано заключение, что все алгоритмы платформы работают в полном соответствии с требованиями (РМГ 76-2014 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа»; МИ 2881-2004 «Рекомендация. ГСИ. Методики количественного химического анализа. Процедуры проверки приемлемости результатов анализа»; ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений»).Согласно итоговому заключению, платформа Opcenter RD&L полностью соответствует своему назначению, а реализованные в программном продукте алгоритмы работают стабильно, правильно и без ошибок. Вывод экспертов дает уверенность в том, что исследования, проводимые с помощью Opcenter RD&L, выполняются качественно, а их результатам можно доверять.