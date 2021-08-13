"Сименс" создал инновационную рабочую среду в рамках концепции New Normal

13 августа 2021, 12:15

Компания «Сименс» одной из первых внедрила концепцию New Normal в организации офисного пространства.



Она полностью отвечает требованиям безопасности, связанным с пандемией, дает максимальную гибкость и позволяет быстро и без особых усилий трансформировать офис в зависимости от потребностей бизнеса. Это продиктовано тем, что в компании поменялось само предназначение офиса: из места для повседневной индивидуальной работы он превращается в объединяющую среду для встреч и для работы в командах. По ссылке можно совершить видеоэкскурсию по новому офису и посмотреть, как выглядит инновационное рабочее пространство в стиле New Normal.

Концепция New Normal в офисах «Сименс» подразумевает совершенно новый подход к использованию рабочего пространства и создание целой экосистемы разноплановых рабочих мест с применением интеллектуальных технологий. Одним из главных новшеств стали зоны-трансформеры. Благодаря столам на колесах, передвижным стойкам с электрическими розетками и мобильным маркерным доскам опен-спейс легко трансформируется в переговорную комнату или в группу рабочих мест для индивидуальной работы, и наоборот.В коворкинг-зонах создано яркое инновационное пространство в креативном оформлении. Такая атмосфера способствует генерации творческих идей и очень подходит для встреч и брейнстормов. Как и другие зоны, она легко поддается трансформации благодаря пуфам на колесах, легким креслам и мобильным столам для ноутбуков. Креативное пространство отделено стеклянными или акустическими перегородками, чтобы поиск творческих идей не мешал работе других команд.Эти перегородки были созданы для лучшей звукоизоляции: согласно внутреннему исследованию компании, около 60% сотрудников «Сименс» считают, что посторонний шум отвлекает от работы и снижает продуктивность, при этом самый распространенный источник такого шума – разговоры коллег по телефону. Кроме того, на всех этажах нового офиса «Сименс» установлены звукоизолированные кабины из инновационных материалов с автономной вентиляцией, освещением и регулируемым по высоте сидением.Изменился и подход к переговорным – практика показывает, что наиболее эффективны переговоры, в которых участвует до 4 человек, при этом обсуждение лучше вести не сидя, а стоя. Это позволяет быстро обсудить важные вопросы, не отвлекаясь на второстепенные моменты. Для этого в офисе «Сименс» выделены медиа-зоны: в них установлены эргономичные медиа-столы с высокими креслами, а также мониторы для презентаций.Для обсуждений внутри команд предусмотрены более просторные пространства – Team room и MS Teams meeting room. Каждая из Team room, где могут комфортно разместиться 6-7 человек, обладает различной конфигурацией. MS Teams meeting room рассчитаны в первую очередь на проведение конференций MS Teams, которые в новой реальности играют ключевую роль в переговорах внутри команды, а также с партнерами и заказчиками.