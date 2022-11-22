Якщо ви застрягли в ліфті: що робити?

22 ноября 2022, 9:15

В жодному разі не панікуйте! Паніка та страх заважає тверезо оцінити ситуацію та діяти виважено та послідовно.

У разі зупинки кабіни не стрибайте та не тисніть всі кнопки поспіль на пульті покажчика поверхів.

Не намагайтеся самостійно відкривати двері підіймача та не пробуйте самотужки залишати кабіну.

У кожному ліфті є кнопка виклику диспетчера та вказаний телефон аварійно-ліфтової служби. Скористайтесь цим! Повідомте про проблему та своє місце перебування.

Якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби 101.

У разі відсутності зв’язку покличте на допомогу мешканців будинку, поясність ситуацію, аби вони викликали відповідну службу.

Доки очікуєте на допомогу, постарайтеся якнайменше рухатися. Так ви збережете більше повітря і вам буде легше дихати.

Після приїзду аварійно-рятувальної служби чітко виконуйте всі вказівки рятувальників.